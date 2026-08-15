Copiii care își fac cont pe rețelele sociale încă din gimnaziu au rezultate mai slabe la școală.

Elevii care își deschid primul cont personal pe rețelele sociale încă din gimnaziu obțin ulterior rezultate mai slabe la școală. Diferența apare începând din clasa a VIII-a și este echivalentă cu aproximativ șase luni de școlarizare.

Concluzia vine dintr-un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Milano-Bicocca, citat de Il Post, pe 5.277 de elevi din școli din nordul Italiei. Cercetarea a fost publicată în revista *Nature Human Behaviour* și a analizat legătura dintre vârsta la care copiii și-au creat primul cont personal pe o rețea socială și evoluția rezultatelor lor școlare.

Savanții au comparat mai multe grupuri de elevi, în funcție de momentul în care au început să folosească rețelele sociale. O atenție specială a fost acordată celor care și-au creat primul cont la 10-11 ani, la începutul gimnaziului, și celor care au așteptat până la 13-14 ani, la începutul liceului. Rezultatele școlare din clasele primare erau similare între cele două grupuri. Diferențele au început să apară ulterior, începând din perioada gimnaziului.

Matematica și limba italiană au fost cele mai afectate

Elevii care au intrat mai devreme pe rețelele sociale au obținut, în medie, scoruri mai mici la matematică și la limba italiană. Diferența a fost de aproximativ 0,2 deviații standard în ambele materii. Potrivit criteriului utilizat în Uniunea Europeană pentru estimarea progresului educațional, această diferență echivalează cu aproximativ șase luni de școlarizare.

Studiul a identificat și alte efecte asociate cu utilizarea timpurie a rețelelor sociale. Acești elevi aveau o probabilitate mai mare de a repeta anul și o probabilitate mai mică de a obține note foarte bune la finalul gimnaziului. În schimb, cercetătorii nu au observat aceeași diferență la limba engleză. O posibilă explicație este chiar expunerea la conținut în limba engleză de pe platformele sociale. Contactul frecvent cu astfel de materiale ar putea contribui la familiarizarea elevilor cu această limbă.

Nu orice utilizare a tehnologiei a avut același efect

Unul dintre rezultatele importante ale cercetării este că problema nu pare să fie pur și simplu utilizarea tehnologiei. Cercetătorii au analizat și utilizarea timpurie a computerului și a smartphone-ului. Folosirea computerului la vârste mici nu a fost asociată cu rezultate școlare mai slabe, iar legătura observată în cazul smartphone-ului a fost mult mai redusă. În schimb, asocierea a fost mai puternică în cazul rețelelor sociale.

Cercetătorii au concluzionat că un posibil mecanism este distragerea atenției. Verificarea frecventă a telefonului și a platformelor sociale, inclusiv în timpul temelor sau înainte de culcare, poate favoriza distragerea și suprasolicitarea cognitivă. Elevii care au declarat că își verifică mai des telefonul au fost, în general, și cei care au început mai devreme să folosească rețelele sociale și care au obținut ulterior rezultate mai slabe la matematică și italiană.

Cercetătorii au ținut cont de diferențele dintre elevi

Pentru a reduce posibilitatea ca rezultatele să fie explicate de alți factori, cercetătorii au comparat elevi care aveau caracteristici observabile similare. Au fost luate în calcul inclusiv nivelul de educație al părinților, zona în care locuiau elevii, structura familiei, eventualele dificultăți economice, frecventarea creșei și rezultatele școlare anterioare. Cele două grupuri erau astfel asemănătoare în multe privințe, dar se diferențiau în special prin vârsta la care și-au creat primul cont personal pe o rețea socială. Datele despre momentul deschiderii primului cont au fost obținute printr-un sondaj realizat în școli între 2023 și 2024.

Rezultatele nu demonstrează că rețelele sociale provoacă direct scăderea performanței

Cercetarea nu a fost un experiment și, prin urmare, nu poate demonstra că deschiderea unui cont la 10-11 ani provoacă în mod direct scăderea rezultatelor școlare. Autorii subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Totuși, metoda folosită le-a permis să compare grupuri foarte apropiate din punct de vedere al caracteristicilor observabile și să urmărească evoluția rezultatelor în timp.

Oamenii de știință arată că așteptarea până la 13-14 ani înainte ca un copil să aibă propriul cont pe o rețea socială ar putea avea beneficii. Ei atrag însă atenția că o eventuală limită de vârstă nu ar fi suficientă singură. O astfel de măsură ar trebui însoțită de educație digitală pentru copii și părinți, dar și de programe în școli care să îi învețe pe elevi să folosească platformele sociale într-un mod mai sigur și mai constructiv.

(sursa: Mediafax)