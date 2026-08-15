Cultură outdoor de canabis, descoperită de polițiști și procurori în vestul țării. Video

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din probele administrate a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, cei doi ar fi înfiinţat, pe malul râului Mureș, în extravilanul localității Lipova, o cultură outdoor de canabis, destinată comercializării.

Astfel, în dimineața de 14 august 2026, cei doi bărbați au fost prinși în flagrant delict, în timp ce s-ar fi aflat în incinta plantației de canabis și ar fi îngrijit plantele.

În acest context, au fost descoperite 101 plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, cu o greutate totală de 65 de kilograme masa verde.

Plantele de canabis ar fi fost cultivate într-un loc special amenajat, fiind semănate pe rânduri cu distanţe suficiente între ele pentru a permite dezvoltarea, ascunse printre vegetaţie și culturi de legume, disimulate cu plasă de mascare, pentru a fi greu de depistat.

În proximitate au fost descoperite și diverse instrumente, unelte și obiecte folosite la întreținerea și irigarea culturii: generator, motopompă, puț forat, roabă, unelte de grădinărit, bidoane cu apă, pesticide, găleți și ghivece, dar și o cameră video de supraveghere.

De asemenea, în acest context, asupra celor în cauză au fost descoperite diferite cantități de canabis, cocaină și un grinder.

Ulterior, au fost puse în aplicare mandate de percheziție la domiciliile celor două persoane, fiind descoperite și ridicate o moară electrică de măcinat canabis, diferite cantități de canabis, semințe de canabis, obiecte purtând urme de substanță, un aparat de vidat, cântare electronice, grindere, precum și alte mijloace de probă.

La data de 14 august 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea celor doi bărbați.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, Inspectoratului de Poliție Județean Arad, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.

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