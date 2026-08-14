Victorie uluitoare! SCM Timișoara a învins pe Dinamo București în Liga de Rugby, după ce a fost condusă cu 0:22

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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SCM USV Timișoara a învins pe Dinamo București, vineri, în duelul primelor clasate din Liga de Rugby, meci contând pentru etapa a 11-a din faza întâi.

Partida disputată pe stadionul „Florea Dumitrache” din capitală a avut un deznodământ incredibil, decis în ultimele secunde.

Timișorenii au recuperat treptat o diferență de 22 de puncte (0:22, scor înregistrat în minutul 48), iar la ultima acțiune a meciului au reușit un drop goal, care a stabilit scorul final, 25-22 pentru alb-violeți.

Meciul a opus primele două clasate înaintea etapei.

Pentru Dinamo, reprezintă a doua înfrângere din acest sezon. Luând punct bonus defensiv, Dinamo București rămâne, însă, pe primul loc al clasamentului.

SCM USV Timișoara reduce diferența din clasament și poate ataca prima poziție în ultimele etape ale fazei întâi.

Sursa: Mediafax

Sursa foto: Leczki Jozsi / Mediafax Foto

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