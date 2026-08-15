Nicușor Dan, discreție de Sfânta Maria: a mers la o mănăstire lângă Făgăraș.

Președintele Nicușor Dan a petrecut sărbătoarea Sfintei Maria printre credincioși, la o mănăstire din apropierea Făgărașului.

România TV a obținut imagini care îl arată pe șeful statului discutând cu oamenii și fotografiindu-se cu ei, la Mănăstirea Dejani.

Șeful statului nu a avut un program oficial. Anul trecut, tot pe 15 august, președintele a mers la mănăstirea Sâmbăta de Sus, tot în zona Făgărașului.

Mesaj pentru credincioși

Președintele le-a transmis un mesaj credincioșilor prezenți la mănăstire. Totodată, le-a urat „la mulți ani” românilor care își sărbătoresc astăzi ziua de nume, de Sfânta Maria.

Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare, este sărbătorită anual pe 15 august. În 2026, sărbătoarea a picat sâmbătă, zi de weekend pentru majoritatea angajaților.

(sursa: Mediafax)