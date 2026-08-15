Prosumatorii timișeni, în continuare pe podium.

Dintre cei aproape 373 de mii prosumatori înregistrați la sfârșitul lunii trecute, potrivit actualizării prin extrapolare efectuate pe baza celui mai recent raport al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), un număr de 17.818 sunt în județul Timiș.

Puterea electrică instalată a prosumatorilor timișeni (dintre care circa 92 la sută sunt persoane fizice) este de aproape 202 MW (din circa 2.016 MW la nivel național), ceea ce consolidează poziția secundă a județului Timiș la nivel național.

Pentru comparație, cele două grupuri ale centralei de la Cernavodă, în acest moment decuplate, însumează circa 1.400 MW putere instalată.

Clasamentul pe județe continuă să fie dominat de Ilfov (cu aproape 21.600 de prosumatori, care cumulează o putere instalată de circa 301 MW), în vreme ce ultima poziție este ocupată – deloc surprinzător, având în vedere dezavantajul geografic – de județul Covasna, care înregistrează doar circa 4.200 prosumatori și puțin peste 37 MW.

Cel de-al doilea județ bănățean, Caraș-Severin, bifează la rândul său 3.630 prosumatori (care cumulează o putere instalată de aproape 43 MW) și trece de pe penultimul loc pe antepenultimul, devansând Teleormanul.

Îmbucurător, mai ales în această perioadă de stare de alertă energetică, este faptul că aproape 131 de mii dintre prosumatorii înregistrați s-au înzestrat deja cu instalații de stocare (ritmul fiind sensibil mai accelerat în cazul persoanelor juridice), ceea ce contribuie la scăderea presiunii asupra sistemului energetic național.