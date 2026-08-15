Rinul a ajuns la un nou minim record. Transportul de mărfuri se mută pe şosele şi căi ferate.

Nivelul apei pe fluviul Rin a coborât la un nou minim record, pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, afectând una dintre cele mai importante rute de transport de mărfuri de pe continent.

Datele agenţiei germane pentru căile navigabile (WSV) arată că, la Kaub, în apropiere de Koblenz, nivelul indicat de staţia de măsurare a coborât vineri seară la numai 6 centimetri, iar sâmbătă dimineaţă era de 8 centimetri.

Recordul anterior, înregistrat în 2018, era de 25 de centimetri, scriu Reuters, News.ro și hotnews.

Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de acest reper, însă cota de la Kaub este utilizată în mod tradiţional pentru evaluarea condiţiilor de navigaţie.

Transporturile sunt mutate pe camioane şi trenuri

Nivelul extrem de redus al apei face dificil transportul fluvial, astfel că cea mai mare parte a mărfurilor este redirecţionată către transportul rutier şi feroviar.

Rinul este o arteră esenţială pentru industria europeană, fiind utilizat pentru transportul de produse chimice, materii prime, combustibili şi alte mărfuri.

Companiile germane au început deja să raporteze perturbări. Producătorii de produse chimice, companiile de utilităţi, siderurgice şi firmele din sectorul agricol avertizează asupra creşterii costurilor, blocajelor în transport şi reducerii producţiei.

Nivelul apei la Kaub nu a mai depăşit 78 de centimetri de la jumătatea lunii iulie. Potrivit Institutului pentru Economie Mondială din Kiel, dacă nivelul rămâne sub acest prag timp de 30 de zile consecutive, producţia industrială poate scădea cu aproximativ 1%, situaţie întâlnită şi în 2018 şi 2022.

Seceta prelungită şi temperaturile ridicate din Europa amplifică astfel presiunile asupra industriei germane, obligând companiile să găsească alternative mai costisitoare pentru transportul mărfurilor.