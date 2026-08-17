Cel mai mare cămin studențesc din țară, inaugurat la Timișoara în prezența premierului Ilie Bolojan (foto)

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, a răspuns invitației rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, de a fi prezent la inaugurarea celui mai mare cămin studențesc din țară.

În fapt, este vorba despre un ansamblu de clădiri situat pe Strada Renașterii, care asigură 902 de locuri de cazare cu băi proprii în camere și mobilier modern, săli de lectură, spații de servire a mesei, spălătorii, plus alte facilități exterioare pentru confortul studenților.

Valoarea totală actualizată a investiției a fost de aproximativ 230.449.000 de lei, dintre care aproximativ 8 milioane – contribuția din veniturile proprii ale universității, diferența fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții.

”Pentru mine, orice se întâmplă bun în universitățile pe care le-am absolvit (n.r. – Ilie Bolojan este absolvent al Facultății de Matematică a UVT și al facultății de Mecanică a UPT) e o bucurie, pentru că sunt legat sentimental de Timișoara și de aceste universități, și amintindu-mi de condițiile din căminul 15, îmi dau seama că lucrurile au evoluat foarte mult.

Eram patru în cameră în perioada respectivă, grupurile sociale, dușurile, erau la capătul holului și, în mod evident, ceea ce avem astăzi și ce se întâmplă prin investițiile care se fac atât din PNRR, dar și din bugetele guvernamentale în mod cert aduc condiții mult mai bune pentru studenții universităților din România – și aici ne referim la cele din Timișoara.

Investițiile în educație sunt un element de bază pentru a susține creșterea calității învățământului din România și atragerea cât mai multor studenți către universitățile care țin un standard de calitate ce asigură un învățământ care ne pregătește tinerii pentru vremurile care vor veni”, a declarat premierul Bolojan, luni, 17 august, la Timișoara.

Proiectarea lucrării a fost demarată în anul 2022, cu o durată de aproximativ un an până la obținerea autorizației de construire, iar ordinul de începere a execuției a fost dat în martie 2023. În 2025, Guvernul României a reaprobat indicatorii tehnico-economici necesari finalizării investiției (prin HG nr. 653/2025), în 2026 construcția fiind la stadiul final. În această perioadă urmează recepția finală, preluarea de către UVT și introducerea căminului în circuitul de cazare, începând din această toamnă.

”Nu este vorba doar despre cazare. Acest cămin reprezintă de fapt un ambient oferit studenților noștri, pentru că discutăm de 418 de locuri în sălile de lectură, despre bucătării dotate și amenajate, de zonă de spălătorie, de parcări – avem aproape 100 de locuri de parcare, 55 în subteran, celelalte suprateran, o pistă de alergat pentru cei care doresc să facă mișcare și faptul că din cele 12 de facultăți ale Universității de Vest din Timișoara vor fi studenți cazați în acest cămin reprezintă de fapt și o zonă de multidisciplinaritate și dialog între aceștia”, a precizat rectorul UVT, Marilen Pirtea, subliniind, totodată, importanța, alături de standardele educaționale, a confortului ambiental pe care conducerea universității se străduiește să îl ofere studenților.

În același timp, însă, Marilen Pirtea a atras atenția că și gradul de implicare a administrației locale trebuie să fie mai mare în ceea ce privește nivelul de educație la nivelul Timișoarei: „Sunt administrații locale care au investit și fac mult mai mult apăsat în această zonă. (…) Investițiile în educație nu sunt cheltuieli ale prezentului; sunt de fapt investiții în competitivitatea județului, a orașului și a țării în viitor”.