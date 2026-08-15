Ilie Bolojan vine luni la Timișoara. Va participa la inaugurarea noului cămin studențesc al UVT.

Ilie Bolojan este așteptat, luni, în orașul de pe Bega, la invitația rectorului Marilen Pirtea, pentru a participa la inaugurarea noului cămin studențesc al UVT, situat pe strada Renașterii 24B.

Noul cămin este cel mai mare din țară, cu 902 locuri de cazare, iar proiectul după care a fost conceput a vizat crearea unei comunități studențești, nu doar asigurarea spațiilor de dormit.

Cele 418 locuri din sălile de lectură oferă o capacitate importantă de studiu chiar în interiorul căminului, iar zona de servire a mesei are 1.072 mp și deservește comunitatea rezidențială a căminului.

Camerele dispun de grupuri sanitare proprii, mobilier și facilități adaptate vieții studențești. În plus, sunt realizate spații comune, săli de lectură, spații pentru servirea mesei, spălătorii și uscătorii, precum și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Pentru zonele adiacente, pista de alergare și amenajările exterioare completează dimensiunea de campus și încurajează un stil de viață activ.

Căminul este dotat cu sistem de climatizare, pentru asigurarea confortului pe parcursul întregului an universitar. Accesul este gestionat printr-un sistem de control acces, adecvat unei comunități rezidențiale de 900 de persoane.

Clădirea este echipată cu un sistem BMS – Building Management System – pentru monitorizarea și gestionarea instalațiilor, inclusiv a componentelor de răcire și încălzire, un sistem ce permite o administrare tehnică mai eficientă și un control mai bun al confortului interior, adaptat pentru o clădire de peste 30.000 mp suprafață desfășurată.

Aceste dotări susțin direcția UVT către un campus modern, inteligent și eficient.

Valoarea totală actualizată a investiției (potrivit HG nr. 653/2025) este de aproximativ 230,449 milioane lei, inclusiv TVA. Din această valoare, aproximativ 222,613 milioane lei reprezintă finanțarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, în timp ce contribuția prevăzută din veniturile proprii ale Universității de Vest din Timișoara este de aproximativ 7,836 milioane lei.

În cronologia desfășurării proiectului, proiectarea a fost demarată în anul 2022, cu o durată de aproximativ un an, până la obținerea autorizației de construire, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în martie 2023.

În 2025, Guvernul României a reaprobat indicatorii tehnico-economici necesari finalizării investiției (prin HG nr. 653/2025), în 2026 construcția fiind la stadiul final.

În această perioadă urmează recepția finală, preluarea de către UVT și introducerea căminului în circuitul de cazare, începând din această toamnă.

„Standardul unei universități moderne nu mai poate fi evaluat numai prin ceea ce oferă în sala de curs. Contează laboratoarele, bibliotecile și infrastructura de cercetare, dar contează în egală măsură unde locuiește studentul, unde învață după cursuri, unde ia masa, unde face sport și unde își construiește comunitatea. Pentru UVT, acest nou cămin înseamnă o creștere majoră a capacității de cazare și un avantaj important în atragerea studenților din întreaga țară și din străinătate. Pentru Timișoara, înseamnă consolidarea statutului de mare centru universitar. Iar pentru România, cred că este un exemplu despre ce poate produce investiția publică atunci când este orientată spre educație și spre generația următoare. Mulțumim Guvernului României, Ministerului Dezvoltării și Companiei Naționale de Investiții pentru susținerea și ducerea la capăt a acestui proiect. Mulțumim proiectanților, constructorilor, specialiștilor și echipelor tehnice, precum și colegilor din UVT care au urmărit această investiție și pregătesc acum integrarea ei în viața universității”, afirmă rectorul UVT, Marilen Pirtea.

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