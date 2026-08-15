Motocicletă izbită de un autobuz pe Centura Timișoarei, două victime

Sâmbătă, 15 august, în jurul orei 17:10, un bărbat de 36 ani a condus un autobuz pe centura Timișoarei dinspre municipiul Timișoara înspre localitatea Șag, iar la urcarea pe VTM a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula regulamentar, a transmis IPJ Timiș.

În urma impactului au rezultat două victime, respectiv un bărbat, conducătorul motocicletei și o femeie, pasageră pe motocicletă.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.