Accident lângă Aeroportul „Traian Vuia” cu 4 victime.

Sâmbătă, 15 august, o femeie de 34 de ani a condus un autoturism dinspre localitatea Remetea Mare înspre Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara, iar la intersecția cu Centura Timișoarei a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, care circula regulamentar dinspre aeroport înspre localitatea Moșnița Nouă.

În urma impactului au rezultat 4 victime, respectiv cei doi conducători auto și câte un pasager din fiecare autovehicul, cu vârste de 36 și 39 de ani.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.