Festivalul ceaunelor, într-o localitate timișeană. Competiție gastronomică, minicampionat de fotbal, dans, activități pentru copii.

Arondat administrativ comunei timișene Balinț, de la nord de municipiul Lugoj, satul Bodo se pregătește să sărbătorească cea de-a treia ediție a Festivalului Ceaunelor.

Evenimentul culinar-folcloric este programat în data de duminică, 30 august, și va include, pe lângă competiția gastronomică, o varietate mare de activități, precum minicampionatul zonal de fotbal, serata de muzică, dans și surprize artistice, activități distractive dedicate copiilor și, de nelipsit, oferta culinară specifică zilelor de sărbătoare.

În ceea ce privește concursul de gătit la ceaun, potrivit estimărilor organizatorilor, numărul echipelor de competitori va fi de ordinul zecilor, iar varietatea rețetelor (pe bază de oaie, vită sau porc, dar și populara fasole cu ciolan) va fi inevitabilă.

Atestat încă din secolul 14 și populat preponderent de etnici maghiari, satul Bodo numără în prezent circa 460 de locuitori.