VIDEO Mobilizare de forțe în Caraș-Severin: Sute de hectare afectate de incendii. Două elicoptere intervin la Băile Herculane

Mobilizare de forțe în Caraș-Severin: Sute de hectare afectate de incendii. Două elicoptere intervin la Băile Herculane.

Județul Caraș-Severin se confruntă sâmbătă, 15 august, cu o situație critică din cauza incendiilor de vegetație și fond forestier.

Pompierii militari, sprijiniți de echipaje aeriene și lucrători silvici, duc o luptă contra cronometru în mai multe localități din județ.

Suprafața totală afectată de flăcări depășește în acest moment 300 de hectare.

Intervenție aeriană masivă la Băile Herculane

Cea mai dificilă intervenție are loc în zona Băile Herculane – Domogled, în incinta Parcului Național Domogled – Valea Cernei.

Aici, focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare de litieră și fond forestier.

Din cauza terenului accidentat, la fața locului acționează două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv).

Unul dintre aparatele de zbor a aterizat pe stadionul din Herculane pentru coordonare.

Până la această oră, sprijinul aerian a fost masiv: primul elicopter a efectuat 51 de aruncări de apă, iar cel de-al doilea 46 de aruncări.

La sol, echipele sunt formate din 4 militari ai Detașamentului Caransebeș (cu o autospecială ASAS) și 7 lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane.

Incendii localizate la Măru, Reșița și Pârvova

Pompierii au reușit să limiteze extinderea flăcărilor în alte trei puncte fierbinți din județ.

Măru: Este zona cu cea mai mare suprafață afectată, unde flăcările au cuprins aproximativ 100 de hectare. Intervin 4 militari din Caransebeș cu o autospecială APIC.

Incendiul este localizat, iar salvatorii au creat un perimetru de siguranță pentru a proteja locuințele din apropiere.

În această zonă nu s-au înregistrat lucrători silvici sau voluntari SVSU care să ajute la intervenție.

Pârvova (UAT Lăpușnicel): Un alt incendiu major afectează circa 60 de hectare. Pentru stingerea lui acționează 7 militari de la Garda de Intervenție Bozovici (cu un autoturism de primă intervenție Duster) și 4 pădurari de la Ocolul Silvic Mehadia.

Municipiul Reșița (Cartierul Secu): Incendiul este localizat după ce a afectat 55 de hectare de vegetație uscată și litieră de pădure.

Un echipaj de 6 militari de la Detașamentul Reșița supraveghează zona unde încă mai sunt degajări de fum din cauza vegetației uscate și a copacilor doborâți. Pompierii au realizat un perimetru de protecție pentru a preveni reaprinderea.

Vești bune de la Rusca Montană

Singura zonă unde pericolul a trecut complet este Rusca Montană.

Incendiul care a mistuit de la izbucnire și până în prezent o suprafață de 62 de hectare a fost lichidat definitiv de către cei 4 militari ai Detașamentului Caransebeș sosiți cu o autospecială APIC.

Autoritățile rămân în alertă maximă și monitorizează evoluția tuturor focarelor active din județ.

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