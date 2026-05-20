Defecțiune la Colterm, sute de consumatori rămân fără apă caldă.

Joi, 21.05.2026, între orele 8:00 și 18:00, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum la PT SDM și PT 98, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a Municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Eternității, Calea Șagului, Steaua, Arh. Victor Vlad, Bujorilor, Martir Herman Sporer, Izlaz, Aleea Nicolae Boboc, Arh. Duiliu Marcu, Florilor. Total branșamente afectate: 51.