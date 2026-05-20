Cosmin Tabără, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, vine cu o veste bună pentru timişoreni, anunţând că se reiau lucrările la baza sportivă de pe strada Costică Rădulescu.

„În această perioadă am fost în repetate rânduri la Compania Națională de Investiții și am păstrat permanent legătura cu reprezentanții instituției pentru a urmări stadiul proiectului.

Blocajul a fost cauzat de societatea care a abandonat lucrările, în condițiile în care Primăria a pus la dispoziție toate condițiile necesare pentru continuarea investiției. În prezent, Primăria mai are de realizat plata racordului la gaz și identificarea firmei care va executa această lucrare”, a transmis Cosmin Tabără.

Potrivit fostului viceprimar al Timişoarei, reprezentanții implicați în proiect și-au exprimat disponibilitatea ca aceste etape să fie finalizate într-un termen cât mai scurt, astfel încât baza sportivă să poată fi pusă la dispoziția copiilor și a comunității cât mai curând posibil.