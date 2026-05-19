Ilie Sîrbu, consilier local: Dacă ajungi în Parcul Botanic, ai impresia că ai intrat... în grădina unui unchi plecat de 15 ani în Germania

Consilierul local Ilie Sîrbu a tras un semnal de alarmă vizavi de situaţia neplăcută în care a ajuns Parcul Botanic din Timişoara.

„Parcul Botanic din Timișoara ar trebui să fie locul în care orașul își arată frumusețea, grija pentru natură și respectul pentru spațiul public.

În schimb, dacă ajungi prin Parcul Botanic, ai impresia că ai intrat într-un experiment social între „junglă urbană”, decor post-apocaliptic și grădina unui unchi plecat de 15 ani în Germania.

Iarba e crescută atât de mult încât probabil în curând trebuie introdus traseu de safari și ghid local”.

Consilierul a scris pe o reţea de socializare că aleile sunt invadate de buruieni, iar bazinele decorative au ajuns să arate ca niște „rezervații naturale pentru țânțari cu doctorat”.

„Apa din bazine are o culoare atât de misterioasă încât probabil nici Horticultura SA nu mai știe dacă e luciu ornamental sau început de ecosistem autonom. Dacă mai lăsăm două veri, cred că apare și o specie nouă de amfibian botezată „Triturus Fritzensis”.

Și totuși, vorbim despre Parcul Botanic. Nu despre o zonă abandonată de la marginea orașului. Vorbim despre locul care ar trebui să fie exemplul suprem de întreținere pentru o societate care primește sume uriașe din bani publici.

În loc de flori și iarba atent îngrijite și peisaje „ca în reviste”, avem bălți verzui, graffiti, bănci obosite, vegetație scăpată de sub control, și o atmosferă care spune clar: „lasă că merge și așa”.

La un moment dat nici nu mai știi dacă te afli într-un parc botanic sau pe platoul de filmare pentru „The Last of Us – varianta de Timișoara”.

Iar întrebarea rămâne simplă și perfect legitimă, dacă acesta este Parcul Botanic adică vitrina orașului, atunci cum arată locurile de care nu se ocupă nimeni? Nici măcar „Scotland Yard -ul” din Serviciul Spatii verzi nu știe!”, a notat Ilie Sîrbu (AUR).

