La Timişoara, o poftă de moment poate echivala cu hrana pe o săptămână

Tarabele din marile piețe ale orașului – Badea Cârțan, Piața 700 sau Iosefin – s-au transformat, la mijlocul lunii mai, într-o veritabilă expoziție de culori și arome. Dincolo de aspectul vizual spectaculos, prețurile afișate la primele fructe ale sezonului creează un contrast uriaș în raport cu alimentele care asigură subzistența zilnică a timișorenilor. Un kilogram de cireșe a ajuns să cântărească în bugetul de familie la fel de mult ca masa de prânz.

Abundență la mijlocul lunii mai

Mijlocul lunii mai marchează o perioadă de tranziție maximă în agricultură, iar piețele sunt inundate de un mix între producția locală timișeană și importurile timpurii. Pe de o parte, producătorii din bazinele legumicole din Timiș aduc cantități mari de verdețuri de sezon – ceapă verde, ridichi, spanac, urzici – dar și primele serii de roșii și castraveți cultivate în solarii autohtone.

Pe de altă parte, însă, pentru a ”fura” startul sezonului, comercianții au umplut tarabele cu fructe aduse de peste hotare sau din solariile specializate. Caisele din Grecia se vând cu 35 de lei kilogramul, în timp ce cireșele grecești de import au deschis sezonul cu un preț greu de digerat: 50 de lei kilogramul! Singura alternativă regională din această categorie o reprezintă faimoasele căpșuni de Tomnatic, care au apărut deja pe tarabe, însă prețul lor rămâne și el ridicat, fiind fixat la 30 de lei kilogramul.

Poftă de lux sau hrană de bază?

Pentru a înțelege impactul real asupra portofoliului unui consumator mediu, valoarea acestor trufandale trebuie raportată direct la prețurile alimentelor de bază din această perioadă. Raportul arată clar că o poftă de moment poate echivala cu hrana pe o săptămână. Suma de 50 de lei plătită pentru un singur kilogram de cireșe din Grecia poate asigura, în medie, cumpărarea a șapte-opt pâini feliate (la un preț mediu de 6-7 lei bucata).

Practic, un kilogram de fructe valorează cât pâinea zilnică a unei familii pentru o săptămână întreagă. Din punct de vedere al proteinelor, prețul aceluiași kilogram de cireșe (50 de lei) acoperă costul a peste două kilograme de carne de porc proaspătă (pulpă sau cotlet) în măcelăriile timișorene, asigurând baza pentru prânzul unei familii pentru mai multe zile. Deși sunt cultivate în județ, căpșunile de Tomnatic, vândute cu 30 de lei kilogramul, depășesc binișor ca valoare prețul unui kilogram de carne de porc sau de costiță (aproximativ 23-25 lei/kg) și echivalează cu aproximativ cinci pâini.

În ciuda faptului că piețele din Timișoara sunt pline și extrem de bine aprovizionate, realitatea economică îi obligă pe cumpărători să fie prudenți. Cei mai mulți timișoreni aleg în această perioadă să cumpere căpșuni și cireșe doar „de poftă”, la caserole mici de 250 sau 500 de grame, și așteaptă luna iunie, când intrarea în plin sezon a producției autohtone de masă va prăbuși prețurile la un nivel accesibil tuturor buzunarelor.

Fermierii locali explică faptul că prețul de 30 de lei pentru un kilogram de căpșuni nu reprezintă un profit speculativ, ci o consecință directă a cheltuielilor mari din ultimele luni.

„Lumea vede doar prețul, dar nu știe că pentru a avea căpșuni românești la mijlocul lunii mai trebuie să investești masiv în solarii încălzite. Instabilitatea termică din această primăvară ne-a obligat să consumăm mult combustibil pentru a proteja culturile de înghețurile târzii. În plus, forța de muncă pentru cules a devenit extrem de scumpă și greu de găsit în județul Timiș. Când va ieși producția din câmp, prețul va scădea la jumătate, dar atunci și riscurile noastre sunt altele”, a declarat un cultivator de căpșuni din zona Tomnatic.

În marile lanțuri de magazine, prețuri similare

O analiză comparativă între piețele din Timișoara și marile lanțuri de supermarketuri din oraș arată o strategie de marketing complet diferită. În timp ce în piețe se pune accentul pe prospețime și negociere directă, retailerii mizează pe volume mari și ambalaje atractive. Căpșunile și cireșele se vând în mare parte la vrac. Clienții își pot alege fructele, iar comercianții acceptă des achiziționarea unor cantități mici (de exemplu, 300 de grame). Căpșunile de Tomnatic domină calitativ prin aromă, justificându-și parțial avansul de preț față de marfa de import.

În supermarketuri, căpșunile de import (Grecia sau Spania) sunt vândute preambalate la caserole de 500 de grame, cu prețuri ce variază între 14 și 18 lei per caserolă (echivalentul a 28-36 lei/kg). Cireșele de import din marile magazine vin adesea în pungi sigilate și, deși uneori au un preț de pornire ușor mai mic decât în piață (în jur de 45 lei/kg), pierd considerabil la capitolul prospețime din cauza zilelor petrecute în depozite și pe lanțul logistic.

Pensionarii le mănâncă… din ochi

Pentru o categorie semnificativă de timișoreni, inflația, pensiile sau veniturile mici transformă aceste fructe de sezon într-un lux de neatins. Pensionarii care își fac cumpărăturile în Piața Iosefin recunosc că fac economii drastice și că trufandalele nu mai au loc pe lista lor de priorități.

„Vin în piață pentru urzici, spanac și o legătură de ceapă verde. Mai cumpăr legume și flori. Dar când văd 50 de lei kilogramul de cireșe, îmi fac cruce și merg mai departe. Păi din banii ăștia eu îmi iau medicamentele pe o săptămână sau cumpăr doi pui întregi din care mănânc de duminică până joi sau vineri. Nepoților le cumpăr doar două sute de grame de căpșuni de Tomnatic, să guste și ei că sunt de la noi, dar pentru mine nu îmi permit”, a mărturisit Maria Popa, o pensionară în vârstă de 72 de ani din Timișoara.