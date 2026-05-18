Poliția Timiș a dat startul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere

În perioada 18–24 mai 2026, în toată țara este marcată Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, context în care polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș desfășoară activități preventive și acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

Debutul activităților din județul Timiș a avut loc în Timișoara, la Colegiul Național Bănățean, unde polițiștii au fost prezenți în rândul elevilor pentru a discuta despre importanța respectării regulilor de circulație, prevenirea accidentelor și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.

Totodată, elevilor le-au fost prezentate efectele consumului de alcool asupra capacității de conducere, aceștia având posibilitatea de a experimenta, cu ajutorul ochelarilor speciali care simulează efectele consumului de alcool, dificultățile de percepție și reacție generate de conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

Pe parcursul săptămânii, polițiștii rutieri vor continua activitățile informativ-preventive și acțiunile desfășurate în trafic, pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și conștientizarea participanților la trafic cu privire la importanța respectării normelor rutiere.

„Reamintim faptul că respectarea normelor rutiere este esențială pentru protejarea vieții și integrității tuturor participanților la trafic.

Prudența, responsabilitatea și respectul reciproc în trafic contribuie la prevenirea accidentelor și la crearea unui climat de siguranță pe drumurile publice.

Fiecare decizie luată în trafic poate salva vieți.

Scopul tuturor activităților desfășurate în această perioadă este ca fiecare persoană să ajungă în siguranță la destinație”.