Defecțiune la Colterm, mii de consumatori afectați.

Marți, 19 mai 2026, între orele 8 și 16, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 37, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctul termic.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Aradului, Carei, Cugir, Dej, Felix.

Total branșamente afectate: 24.

De asemenea, între orele 8 și 18, va fi întreruptă furnizarea apei calde de consum la PT SDM și PT 98, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Eternității, Calea Șagului, Steaua, Arh. Victor Vlad, Buțiuni la Colterm, jorilor, Martir Herman Sporer, Izlaz, Aleea Nicolae Boboc, Arh. Duiliu Marcu, Florilor. Total branșamente afectate: 51.