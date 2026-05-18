Motociclist în vârstă de 17 ani, accidentat de o maşină la Timişoara

Luni, 18 mai, în jurul orei 08:10, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Bogdăneștilor din municipiul Timișoara.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, a condus un autoturism pe Calea Bogdăneștilor, din direcția Calea Circumvalațiunii înspre bulevardul Cetății, iar la intersecția cu strada Franyo Zoltan ar fi efectuat viraj la stânga intrând în coliziune cu o motocicletă care circula din sens opus, condusă de un tânăr, în vârstă de 17 ani.

În urma producerii accidentului rutier, motociclistul a fost rănit și transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Imagine cu rol ilustrativ