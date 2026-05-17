Rezultate remarcabile pentru doi sportivi de la CSC Moșnița

La București, după meciuri intense într-o competiție extrem de disputată, Sarah Velescu a devenit vicecampioana României, iar Luca Velescu a cucerit medalia de bronz.

„Au demonstrat determinare, disciplină și multă muncă. Suntem mândri de rezultatele obținute și îi felicităm pe ambii sportivi pentru efortul, perseverența și atitudinea exemplară de care au dat dovadă!

Mulțumim părinților pentru susținerea constantă și tuturor celor care sunt alături de noi în parcursul sportiv al acestor tineri campioni”, a declarat antrenorul Marius Ciocoiu.