Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 18 – 22 mai
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 18 – 22 mai, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.
Județul Timiș
Ziua / Data
Orar
Localitatea
Strada
|Luni, 18.05.2026
|08:30 – 16:30
|Otvești
|Alte detalii: total
|Luni, 18.05.2026
|09:00 – 17:00
|Denta
|Alte detalii: partial
|Luni, 18.05.2026
|09:00 – 17:00
|Cheglevici
|Agenti economici: Smithfield, Statie Epurare
|Luni, 18.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: Piața Mitropolit Alexandru Sterca-Suluțiu nr. 6 ( CICLOP) | Alte detalii: str. Martir Dan Carpian (p), Stefan cel Mare (p), Piata Sfantul Iosif cel Nou (p), str. Varadia (p), str. Deliblata(p), str. Crisul (p)
|Luni, 18.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Agenti economici: ELECTROGROUP
|Luni, 18.05.2026
|09:00 – 17:00
|Ghiroda
|Alte detalii: Str. Sf. Andrei, Zenit, Brates
|Luni, 18.05.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: str. Pades , str. Cornet , str. Scolii
|Luni, 18.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Viticultorilor
|Marți, 19.05.2026
|09:00 – 17:00
|Cornești
|Alte detalii: Cartier Vile la intrare in Cornesti
|Marți, 19.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str.Fagetului partial , str.Branduselor , str Vasile Alexandri , str.Dimitrie Cantemir , str.Bolintineanu , str.Aurel Vlaicu , str.Libertatii partial, , Alte detalii: str.Bocsei partial , str.Cernabora , str.Nuferilor , str.Liliacului , str.Crinilor
|Marți, 19.05.2026
|09:00 – 17:00
|Deta
|Agenti economici: Ag. ec. Agricola Anita
|Marți, 19.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Alte detalii: partial
|Marți, 19.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Agenti economici: Constructim Piazza Rossa, Bradesof, Agricolosole, Cerealcom
|Marți, 19.05.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: partial
|Marți, 19.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: Calea Torontalului Km 3,4,5 ( DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS),(SC BARIL FORTE S.R.L.),(GOLD DUAL IMOBILIARE SRL), Calea Aradului Nr. 119 ( UNIV. DE STIINTELE VIETII-REGELE MIHAI I ), (COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA ,, CASA VERDE”), AQUATIM, Calea Aradului km 6 (BEGA TURISM SA), Str. Pestalozzi Iohan Heinrich Nr. 1/A ( NH Hotel )
|Marți, 19.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Unirii, Primaverii, Linistei, Bisericii
|Miercuri, 20.05.2026
|08:00 – 16:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str. Dragos Voda, str. Closca (p), str. Mircea cel Batran (p), str. Vrancea (p), str. Moise Dobosan (p), str. Horia (p), str. Macilor (p), str. Herta
|Miercuri, 20.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Agenti economici: Casa de Cultura Lugoj | Alte detalii: str.Nicolae Balcescu partial , str. Alexandru Mocioni Partial, str.Banatului , str.Fdt.Plevnei , str.Marasesti partial , str. Ghiocelului, , Alte detalii: str.Mihai Viteazu , str.Comuna din Paris
|Miercuri, 20.05.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata-Vii
|Alte detalii: Str, Vega, Naturii, Verde, Tigru, Livezilor, Eufrat
|Miercuri, 20.05.2026
|09:00 – 17:00
|Uivar
|Agenti economici: SC Ecoland, Statia de apa AQUTIM, Sumida | Alte detalii: partial
|Miercuri, 20.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 20.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str.Batrana, Maslinului, Viilor, Castanilor, Gorunului, Smochinului, Stejarului, Harniciei
|Miercuri, 20.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Anton Pann, Piata Traian (p)
|Miercuri, 20.05.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 20.05.2026
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Panselutelor, Magnoliei, Brandusei, Petuniei, Lacramiorelor, Crizantemelor, Crinului
|Joi, 21.05.2026
|09:00 – 17:00
|Rovinița Mare
|Alte detalii: total
|Joi, 21.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lenauheim
|Agenti economici: PROFI | Alte detalii: total
|Joi, 21.05.2026
|09:00 – 17:00
|Tomnatic
|Alte detalii: total
|Joi, 21.05.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: partial
|Joi, 21.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Pictor Ion Zaicu (p), str. Gheorghe Lazar nr. 19
|Joi, 21.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
|Joi, 21.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Sf. Andrei, Liliacului, Bisericii, Viorelelor, Artemis, Zona cartier Panorama, Panselutelor, Magnoliei, Lalelelor, Islaz, Viitorului, Sat Nou
|Joi, 21.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str.Gh. Doja Cresa
|Joi, 21.05.2026
|12:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str. Conac (p), str. Petofi Sandor (p), str. Ariadna (p), str. Budapesta(p), , Alte detalii: Str. Joseph Rudyard Kipling, str. Barcelona (p), str. Nucului (p), str. Mihai Rusu (p), str. Berlin (p), str. Ardeal (p), str. Paltinului (p)
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Calea Mosnitei (p), Popa Sapca nr.7, Calea Sever Bocu nr. 10-44, str. Gheorghe Leahu (p), str. Martir Motohon Silviu (p)
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Făget
|Alte detalii: str.Drumul Gladnei,Aleea CFR,Spitalului-partial
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str.Tesatorilor , str. Alea Tesatorilor
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Fibiș
|Alte detalii: Zona iesire din Fibis spre Masloc partea stanga + Strabag
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: Str. Viiori, W.A. Mozart
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Dejan
|Alte detalii: total
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Uivar
|Agenti economici: extravilan -Deponeu Uivar
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Otelec
|Agenti economici: SP ANIF
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Gaiu Mic
|Alte detalii: total
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Stamora Germană
|Agenti economici: COMTIM | Alte detalii: total
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: str. Pades
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Agenti economici: Vama Rutier Moravita, SOLOVERDE | Alte detalii: total
|Vineri, 22.05.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: partial
CITEȘTE ȘI: Peste două mii de studenți în Piața Libertății, la ceremonia de absolvire a promoției UVT 2026 (video)