Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 18 – 22 mai

Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 18 – 22 mai, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Județul Timiș

Ziua / Data

Orar

Localitatea

Strada

Luni, 18.05.202608:30 – 16:30OtveștiAlte detalii: total
Luni, 18.05.202609:00 – 17:00DentaAlte detalii: partial
Luni, 18.05.202609:00 – 17:00ChegleviciAgenti economici: Smithfield, Statie Epurare
Luni, 18.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: Piața Mitropolit Alexandru Sterca-Suluțiu nr. 6 ( CICLOP) | Alte detalii: str. Martir Dan Carpian (p), Stefan cel Mare (p), Piata Sfantul Iosif cel Nou (p), str. Varadia (p), str. Deliblata(p), str. Crisul (p)
Luni, 18.05.202609:00 – 17:00Sânnicolau MareAgenti economici: ELECTROGROUP
Luni, 18.05.202609:00 – 17:00GhirodaAlte detalii: Str. Sf. Andrei, Zenit, Brates
Luni, 18.05.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: str. Pades , str. Cornet , str. Scolii
Luni, 18.05.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Viticultorilor
Marți, 19.05.202609:00 – 17:00CorneștiAlte detalii: Cartier Vile la intrare in Cornesti
Marți, 19.05.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Fagetului partial , str.Branduselor , str Vasile Alexandri , str.Dimitrie Cantemir , str.Bolintineanu , str.Aurel Vlaicu , str.Libertatii partial, , Alte detalii: str.Bocsei partial , str.Cernabora , str.Nuferilor , str.Liliacului , str.Crinilor
Marți, 19.05.202609:00 – 17:00DetaAgenti economici: Ag. ec. Agricola Anita
Marți, 19.05.202609:00 – 17:00MoravițaAlte detalii: partial
Marți, 19.05.202609:00 – 17:00Sânnicolau MareAgenti economici: Constructim Piazza Rossa, Bradesof, Agricolosole, Cerealcom
Marți, 19.05.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: partial
Marți, 19.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: Calea Torontalului Km 3,4,5 ( DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS),(SC BARIL FORTE S.R.L.),(GOLD DUAL IMOBILIARE SRL), Calea Aradului Nr. 119 ( UNIV. DE STIINTELE VIETII-REGELE MIHAI I ), (COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA ,, CASA VERDE”), AQUATIM, Calea Aradului km 6 (BEGA TURISM SA), Str. Pestalozzi Iohan Heinrich Nr. 1/A ( NH Hotel )
Marți, 19.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Unirii, Primaverii, Linistei, Bisericii
Miercuri, 20.05.202608:00 – 16:00TimișoaraAlte detalii: Str. Dragos Voda, str. Closca (p), str. Mircea cel Batran (p), str. Vrancea (p), str. Moise Dobosan (p), str. Horia (p), str. Macilor (p), str. Herta
Miercuri, 20.05.202609:00 – 17:00LugojAgenti economici: Casa de Cultura Lugoj | Alte detalii: str.Nicolae Balcescu partial , str. Alexandru Mocioni Partial, str.Banatului , str.Fdt.Plevnei , str.Marasesti partial , str. Ghiocelului, , Alte detalii: str.Mihai Viteazu , str.Comuna din Paris
Miercuri, 20.05.202609:00 – 17:00Giarmata-ViiAlte detalii: Str, Vega, Naturii, Verde, Tigru, Livezilor, Eufrat
Miercuri, 20.05.202609:00 – 17:00UivarAgenti economici: SC Ecoland, Statia de apa AQUTIM, Sumida | Alte detalii: partial
Miercuri, 20.05.202609:00 – 17:00MoravițaAlte detalii: partial
Miercuri, 20.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str.Batrana, Maslinului, Viilor, Castanilor, Gorunului, Smochinului, Stejarului, Harniciei
Miercuri, 20.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Anton Pann, Piata Traian (p)
Miercuri, 20.05.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: partial
Miercuri, 20.05.202609:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Panselutelor, Magnoliei, Brandusei, Petuniei, Lacramiorelor, Crizantemelor, Crinului
Joi, 21.05.202609:00 – 17:00Rovinița MareAlte detalii: total
Joi, 21.05.202609:00 – 17:00LenauheimAgenti economici: PROFI | Alte detalii: total
Joi, 21.05.202609:00 – 17:00TomnaticAlte detalii: total
Joi, 21.05.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: partial
Joi, 21.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Pictor Ion Zaicu (p), str. Gheorghe Lazar nr. 19
Joi, 21.05.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
Joi, 21.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Sf. Andrei, Liliacului, Bisericii, Viorelelor, Artemis, Zona cartier Panorama, Panselutelor, Magnoliei, Lalelelor, Islaz, Viitorului, Sat Nou
Joi, 21.05.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Gh. Doja Cresa
Joi, 21.05.202612:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str. Conac (p), str. Petofi Sandor (p), str. Ariadna (p), str. Budapesta(p), , Alte detalii: Str. Joseph Rudyard Kipling, str. Barcelona (p), str. Nucului (p), str. Mihai Rusu (p), str. Berlin (p), str. Ardeal (p), str. Paltinului (p)
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Calea Mosnitei (p), Popa Sapca nr.7, Calea Sever Bocu nr. 10-44, str. Gheorghe Leahu (p), str. Martir Motohon Silviu (p)
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00FăgetAlte detalii: str.Drumul Gladnei,Aleea CFR,Spitalului-partial
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Tesatorilor , str. Alea Tesatorilor
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00FibișAlte detalii: Zona iesire din Fibis spre Masloc partea stanga + Strabag
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: Str. Viiori, W.A. Mozart
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00DejanAlte detalii: total
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00UivarAgenti economici: extravilan -Deponeu Uivar
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00OtelecAgenti economici: SP ANIF
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00Gaiu MicAlte detalii: total
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00Stamora GermanăAgenti economici: COMTIM | Alte detalii: total
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: str. Pades
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00MoravițaAgenti economici: Vama Rutier Moravita, SOLOVERDE | Alte detalii: total
Vineri, 22.05.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: partial

