Bani europeni pentru o nouă grădiniță în Sânnicolau Mare

Reprezentanții Primăriei Sânnicolau Mare și cei ai ADR Vest au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Desființare imobil existent și construire grădiniță cu program săptămânal, strada Nufărului nr. 28”, o investiție de peste 1,54 milioane de euro, din care aproape 1,45 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă.

Actuala clădire nu mai răspunde nevoilor unui sistem modern de educație timpurie, iar în locul ei va fi construită o grădiniță nouă, gândită special pentru cei mai mici membri ai comunității: spații educaționale moderne, dormitoare, sală de mese, cabinet medical, bucătărie complet echipată, zone administrative și spații adaptate inclusiv pentru copiii și persoanele cu dizabilități.

Noua grădiniță va avea o capacitate de 50 de locuri și va oferi condiții mai bune pentru învățare, joacă și dezvoltare, într-un mediu sigur, accesibil și eficient energetic.

Investiția include și mobilier adaptat vârstei copiilor, echipamente digitale și materiale educaționale, care vor transforma grădinița într-un spațiu pregătit pentru cerințele actuale ale educației timpurii.

Conform proiectului, grădinița ar urma să fie finalizată până în iunie 2028.