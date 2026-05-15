Curs internațional în chirurgia cataractei, la Timișoara

Peste două zile de pregătiri în teorie și practică referitoare la chirurgia cataractei se derulează, începând de joi, la Timișoara.

Centrul Ophtacore ESASO găzduiește, în perioada 14-16 mai 2026, cursul internațional cu tema Bazele cataractei și aduce la un loc 26 de cursanți din țară și străinătate și profesori și invitați de renume în acest domeniu.

“Derulăm acest curs de chirurgie a cataractei pe un nivel de începător și intermediar, formulă în care se începe cu partea teoretică a acestei chirurgii, care este, în oftalmologie, cea mai frecventă procedură chirurgicală, urmând ca fiecare zi de curs să fie finalizată cu patru ore de ceea ce numim wetlab, adică proceduri chirurgicale pe ochi de porc. Practic, încurajăm participanții care sunt fie medici rezidenți de an terminal, fie tineri specialiști, pe de o parte să aibă curaj să înceapă aceste proceduri, dar pe de altă parte să fie prudenți și să stăpânească toate noțiunile teoretice și practice pentru această chirurgie”, a spus, în deschidere, prof. univ. dr. Mihnea Munteanu, coordonator științific al evenimentului de la Timișoara.

“Pentru tinerii medici este esențial ca, înainte de a realiza acte chirurgicale de mare abilitate pe ființe reale, pe oameni, să exerseze aceste manevre care nu sunt facile, să le facă de multe ori, astfel încât să dobândească siguranța gesturilor și să înțeleagă fiecare element particular al tehnicii”, a precizat, joi, și prof. univ. dr. Horia Stanca, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, reputat specialist și partener în organizarea evenimentului de la Timișoara.

Cataracta reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni abordate în oftalmologie, iar pregătirea medicilor este esențială pentru a ține pasul cu noutățile în domeniu: “Mi se pare foarte interesant și util, mai ales având în vedere că eu personal o să-mi dau specialitatea în toamnă și de la anul m-ar interesa să intru pe partea chirurgicală. Cumva, e un prim pas spre partea chirurgicală, să învăț pașii treptat, ca să pot să-i pun în aplicare în momentul în care voi lucra la Satu Mare”, a spus Fărcaș Flavia, participantă la curs.

“Sunt medic specialist în primul an de specialitate și mi se pare util acest curs. Vreau și eu să încep să operez și mă ajută. Mi se pare că e un nivel potrivit. Ne spun ideile principale și la ce să fim atenți la început carierei, să zicem așa”, a declarat și Mercea Nadina.

“Misiunea noastră este să livrăm educație de înaltă calitate oftalmologilor în beneficiul tuturor paciențior din lume, să avem doctori mai buni care să ofere un tratament fantastic pacienților. Iar sugestia mea este să vizitați frecvent oftalmologul, pentru a preveni orice afecțiune. Datorită acestor cursuri aveți posibilitatea de a avea cel mai bun doctor în fiecare parte din lume”, a precizat Simona Corsi, director general al ESASO, prezentă la deschiderea cursului de la Timișoara.

Speaker invitat, prof. dr. Natalia Malachkova din Ucraina, a subliniat faptul că formula de interacțiune dintre profesori și cursanți la acest evenimente este una complexă: “ Eu voi face prezentările bazate pe experiența mea și vom vorbi și despre greșeli, despre ce trebuie să facem și ceea ce nu ar trebui niciodată să facem. E important să transmitem aceste informații între generații, nu să îi înveți, ci să discuți cu tinerii medici despre aceste teme importante. Și aș vrea să mulțumesc pentru oportunitatea de a mă afla aici, la Timișoara”, a spus acesta.

ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology) este o fundație internațională de prestigiu dedicată perfecționării medicilor oftalmologi din întreaga lume.

Foto: CONSTANTIN DUMA