Va fi restricţionată circulația rutieră în mai multe zone din Timişoara

La solicitarea companiilor Del Gaz Grid, Aquatim și a unei asociații studențești, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând de luni, 18.05.2026.

Astfel, traficul rutier va fi restricționat în perioada 18.05.2026-18.08.2026, pe străzile Ioan Rusu Șirianu și Dumitru Kiriac, în vederea execuției lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale cu presiune redusă. În paralel, în același scop, se prelungesc restricțiile de circulație pe bulevardul Liviu Rebreanu, tronsonul cuprins între strada Drubeta și strada Arieș, până la data de 12.06.2026.

De asemenea, circulația rutieră va fi restricționată pe drumul public de legătură dintre Calea Șagului și localitatea Chișoda, supranumit și Drumul Cenușii, în perioada 20.05.2026 – 19.06.2026, în vederea extinderii la rețeaua de apă potabilă și canalizare menajeră și realizării branșamentelor de apă și canal în localitatea Chișoda.

Totodată, circulația rutieră va închisă pe strada Traian Lalescu, după accesul rutier la iesirea din parcarea UPT, în perioda 21.05.2026-23.05.2026, în intervalul orar 16:00-24:00, în vederea organizării Festivalului „Zilele Studenților Timișoarei”.