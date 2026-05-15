Asociația Onco Timiș, participare de succes la Timotion 12. Donațiile sunt deschise până în data de 24 mai 2026

Timotion 12, cel mai mare eveniment caritabil din vestul țării, a reunit, și în acest an, mii de participanți și susținători ai cauzelor comunitare înscrise în competiție.

Printre cele 42 de proiecte aflate pe agenda celei de-a 12-a ediții s-a aflat și cel al Asociației Onco Timiș, intitulat „Picături de Viață – Împreună împotriva cancerului”.

Inițiativă dedicată creșterii siguranței și calității tratamentelor oncologice administrate pacienților din cadrul Oncocenter, proiectul are ca obiectiv strângerea sumei de 62.500 de lei pentru achiziționarea de infuzomate moderne și a truselor compatibile necesare administrării precise a tratamentelor de chimioterapie și imunoterapie.

„Prin implicarea alergătorilor, voluntarilor, donatorilor și susținătorilor, proiectul a reușit să mobilizeze comunitatea în jurul unei cauze extrem de importante pentru pacienții oncologici. Atmosfera de solidaritate, energie și speranță a transformat ediția din acest an într-un adevărat exemplu de implicare comunitară.

Fiecare pas făcut la Timotion înseamnă mai mult decât sport. Înseamnă grijă pentru oameni, sprijin pentru pacienți și șansa la tratamente administrate în condiții moderne și sigure”, transmit reprezentanții Asociației Onco Timiș.

Proiectul „Picături de Viață – Împreună împotriva cancerului” a ajuns deja la peste 94% din targetul propus, fiind strânși, până în cursul zilei de vineri, 59.045 de lei din totalul necesar de 62.500 de lei.

„Deși cursele sportive din cadrul Timotion 12 s-au încheiat, CURSA DONAȚIILOR și cursa „Corlan Mobility Everywhere” rămân deschise până în data de 24 mai 2026, oferind în continuare posibilitatea celor care doresc să susțină proiectul să contribuie prin donații.

Cei care doresc să fie parte din această inițiativă și să susțină pacienții oncologici pot face donații în continuare prin intermediul platformei oficiale Timotion sau accesând link-ul: timotion.ro/editii/timotion-2026/proiecte/picaturi-de-viata-impreuna-impotriva-cancerului/, mai transmit reprezentanții Asociației Onco Timiș.