Mesaje de iubire, lăsate în mai multe locuri din Chişoda. Poliţiştii locali recomandă "variante ceva mai romantice..." şi mai puţin costisitoare

Poliţia Locală Giroc a tras un semnal de alarmă vizavi de manifestările unor tineri, care au lăsat mesaje de iubire, cu marker, în mai multe locuri din satul aparţinător Chişoda.

Postarea de pe Facebook a poliţiştilor giroceni este una hazlie, dar, totodată, plină de învăţăminte pentru adolescenţi.

„Uneori, dragostea inspiră gesturi memorabile…

Din păcate, nu toate sunt și potrivite pentru spațiul public.

Doi tineri au ales să lase mesaje de iubire pe mobilierul din parcuri, în stațiile de autobuz și chiar pe indicatoarele rutiere, în miez de noapte.

Noi recomandăm, pentru viitor, variante ceva mai romantice și mult mai sigure pentru buget:

💌 scrisori,

📄 bilețele,

📱 mesaje pe telefon,

🌹 sau declarații sincere, față în față.

De această dată, povestea s-a încheiat cu 2.000 de lei amendă pentru fiecare tânăr, plus obligația de a readuce obiectele inscripționate la starea inițială.

Iubirea este frumoasă.

Haideți să păstrăm frumos și spațiul public” – Serviciul Poliţiei Locale Giroc.

Sursa foto: Poliţia Locală Giroc