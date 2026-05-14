Timiș. Persoană cercetată pentru trafic de minori (video)

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Timiș. Persoană cercetată pentru trafic de minori

Timiș. Persoană cercetată pentru trafic de minori

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 31 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în vara anului 2025, profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime minore (16 ani), provenită dintr-un mediu defavorizat, lipsită de resurse și cu educație precară, bărbatul în cauză ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Astfel, victima ar fi fost condusă în diferite locații, pentru a întreține relații sexuale contracost, cel în cauză însușindu-și în mare parte sumele obținute de către minoră.

Cercetările au reliefat că, majoritatea clienților ar fi fost persoane din anturajul acestuia, cărora acesta le-ar fi trimis, pe platforme de socializare, fotografii cu persoana vătămată minoră, context în care ar fi stabilit atât momentul întâlnirii, cât și costul serviciilor.

În urma a două percheziții domiciliare efectuate, în cursul acestei zile, de către polițiști, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

La data de 14 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea bărbatului, de 31 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.

 

CITEȘTE ȘI: Șantierul din Piața Traian îngroapă promisiunea de “regenerare verde” sub munți de piatră cubică (foto)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *