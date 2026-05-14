Timiș. Persoană cercetată pentru trafic de minori (video)

Timiș. Persoană cercetată pentru trafic de minori

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 31 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în vara anului 2025, profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime minore (16 ani), provenită dintr-un mediu defavorizat, lipsită de resurse și cu educație precară, bărbatul în cauză ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Astfel, victima ar fi fost condusă în diferite locații, pentru a întreține relații sexuale contracost, cel în cauză însușindu-și în mare parte sumele obținute de către minoră.

Cercetările au reliefat că, majoritatea clienților ar fi fost persoane din anturajul acestuia, cărora acesta le-ar fi trimis, pe platforme de socializare, fotografii cu persoana vătămată minoră, context în care ar fi stabilit atât momentul întâlnirii, cât și costul serviciilor.

În urma a două percheziții domiciliare efectuate, în cursul acestei zile, de către polițiști, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

La data de 14 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea bărbatului, de 31 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.



Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.