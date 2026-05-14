Minoră dispărută la Timișoara, după ce a plecat de la școală

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
ae6c7542 25db 46d6 98b7 d9732f612c18

Minoră dispărută la Timișoara, după ce a plecat de la școală

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale efectuează verificări în vederea depistării unei minore de 14 ani, dispărută din municipiul Timișoara.

La data de 14 mai 2026, în jurul orei 11:30, polițiștii au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, DUMITRU ANTONIA, în vârstă de 14 ani, ar fi plecat voluntar, în cursul aceleiași zile, de la unitatea de învățământ din municipiul Timișoara și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime 1,60 m, constituție atletică, păr șaten, față ovală, ochi căprui.

Îmbrăcăminte la momentul dispariției: pantaloni de culoare roșie, tricou roșu, hanorac de culoare negru și ghiozdan negru.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie, a transmis IPJ Timiș.

Sursa foto: IPJ Timiș

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *