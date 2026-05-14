Târg cu producători locali în Banatul de Munte. Intrarea este liberă

Social
Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Târg cu producători locali în Banatul de Munte. Intrarea este liberă

Administrația locală a orașului Bocșa, din județul Caraș-Severin organizează în zilele de 23 și 24 mai, zilnic între orele 9 și 16, ediția 2026 a Târgului de Neu Werk.

Manifestarea comercială, care se bucură de sprijinul direcției județene Caraș-Severin pentru agricultură, este destinată producătorilor și comercianților locali din Banat.

Sunt vizați, cu precădere, cei din domeniul legumiculturii și meșteșugurilor populare.

Locația stabilită este strada Bichiștin, iar intrarea este, firește, liberă.

CITEȘTE ȘI: Cristi Chivu a câștigat și Cupa Italiei cu Inter

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *