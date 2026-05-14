Târg cu producători locali în Banatul de Munte. Intrarea este liberă

Administrația locală a orașului Bocșa, din județul Caraș-Severin organizează în zilele de 23 și 24 mai, zilnic între orele 9 și 16, ediția 2026 a Târgului de Neu Werk.

Manifestarea comercială, care se bucură de sprijinul direcției județene Caraș-Severin pentru agricultură, este destinată producătorilor și comercianților locali din Banat.

Sunt vizați, cu precădere, cei din domeniul legumiculturii și meșteșugurilor populare.

Locația stabilită este strada Bichiștin, iar intrarea este, firește, liberă.