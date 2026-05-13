Prinde contur noua pasarelă pietonală de la Gara de Est din Timișoara (video)

Prinde contur noua pasarelă pietonală de la Gara de Est din Timișoara

Continuă lucrările de modernizare pe linia CF Caransebeș – Timișoara – Arad (162 km), proiect ce are ca obiectiv creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă, transmite CFR Infrastructură Timișoara.

În stația Timișoara Est, constructorul Lotului 3, Webuild SPA, a desfășurat marți, 12 mai, operațiuni pentru montarea primului tronson a noii structuri – pasarela pietonală, ce va înlocui vechea construcție demolată.

CITEȘTE ȘI: Buget local aprobat în cea mai mare administrație rurală din Timiș

Noua pasarelă va asigura un tranzit pietonal modern și sigur între străzile Avram Imbroane și Aristide Demetriade, facilitând totodată accesul călătorilor către liniile 1, 2 și 3. Proiectul include și montarea a patru lifturi, menite să ofere acces facil persoanelor cu mobilitate redusă și să îmbunătățească condițiile de acces în stație, ieri fiind montată și prima casă a liftului de la Linia 1 Peron.

În paralel, continuă lucrările de modernizare la peroanele 1 și 2, acestea urmând să fie aduse la standarde europene, în concordanță cu cerințele actuale ale infrastructurii feroviare moderne, potrivit CFR Infrastructură Timișoara.

Sursa foto: captură video