Buget local aprobat în cea mai mare administrație rurală din Timiș

Printre unitățile administrative locale din județul Timiș care și-au adoptat deja bugetul pe anul în curs se numără și comuna Variaș.

Potrivit hotărârii aleșilor comunali, bugetul pe acest an se bazează pe venituri în sumă de 34,3 milioane de lei, provenind în special din cote din taxa pe valoarea adăugată – 6,7 milioane, impozite și taxe pe proprietate – patru milioane de lei, impozitul pe venit (alocări directe și cote defalcate) – 3,1 milioane, viramente de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru extinderea rețelei de gaz pe plan local – trei milioane de lei și alte sume atrase prin proiecte de dezvoltare cu finanțare nerambursabilă.

Cele mai importante capitole de cheltuieli ale bugetului pe 2026 sunt învățământul – 15,7 milioane de lei, administrația publică – șase milioane, dezvoltarea locală – 4,8 milioane, asistența socială – 3,9 milioane, respectiv, transporturile –1,2 milioane de lei.

Numărând în prezent circa 5.400 de locuitori în cele trei sale componente, comuna Variaș este cea mai mare administrație rurală a județului, iar sectorul serviciilor are o pondere importantă în economia locală.