Mesajul lui Dinu Bara

Directorul general al Politehnicii Timișoara, Dinu Bara, a transmis un mesaj după promovarea alb-violeților pe cea de-a doua scenă fotbalistică.

El a anunță că echipa va fi întărită în vederea abordării următoarei stagiuni.

„Orașul nostru minunat a vibrat în acest weekend așa cum o făcea în urmă cu mulți ani!

Cred că pe lângă rezultatul sportiv, care a fost unul clar și asumat, promovare categorică de pe locul întâi, avem si targetul să readucem lumea la stadion și sa creăm emoție, bucurie, pentru acești oameni minunați, care pe mine, în calitate de director general, m-au impresionat profund zilele acestea și doresc să îi felicit public pe toți care au fost alături de echipă în acest parcurs.

Nu cred că se putea fără ei, deoarece sunt al 12-lea nostru jucător!

Am parcurs primul pas din proiectul nostru, urmează câteva zile mai liniștite, după care construim pentru Liga a II-a, deoarece suntem realiști și știm că este necesar să ne întărim!

Atât conducerea, cât și partea sportivă deja întreprind acțiunile necesare pentru a repeta figura frumoasă și pentru a retrăi cât mai curând astfel de momente alături de suporteri.

Felicit jucătorii, staff-ul tehnic, mulțumesc președintelui Simon Pescari pentru încrederea dumnealui în mandatul care mi-a fost încredințat de el și colegii mei din Comitetul Director.

Mulțumesc domnului Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, pentru că este mereu lângă club. Mulțumesc colegilor din Primăria Timișoara, domnului primar Dominic Fritz, doamnei viceprimar Paula Romocean și domnului Laurențiu Marian, directorul SCM, pentru că participă în acest proiect.

Mulțumim de asemenea tuturor sponsorilor și partenerilor Politehnicii care ne-au sprijinit și sunt alături de noi pe acest nou drum.

În încheiere doresc să mulțumesc public domnului Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, omul care și-a asumat public readucerea Politehnicii în elita fotbalului românesc și este 101% lângă echipă pentru acest lucru.

În numele clubului îi multumim pentru că a fost decisiv suportul dumnealui. Cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni”, a precizat Dinu Bara, directorul general al clubului Politehnica Timișoara.