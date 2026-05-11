A început Litoralul pentru toți. Tarife de la 42 lei/noapte pentru o persoană

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunță tarife care pornesc de la 42 de lei/noapte pentru o persoană în cadrul programului Litoralul pentru toți.

Aceasta este a 48-a ediție a programului social „Litoralul pentru Toți”. Potrivit FPTR, primele zile ale ediției 2026 confirmă interesul real al turiștilor români pentru vacanțele pe litoral în extrasezon. Astfel, numeroși turiști au ajuns în weekend la malul mării, să se bucure de atmosfera stațiunilor de pe litoral.

În același timp, hotelurile care dispun de piscine interioare încălzite și centre spa au înregistrat un număr semnificativ de rezervări și solicitări.

Ediția cu numărul 48 a programului „Litoralul pentru Toți” se desfășoară în perioada 3 mai și 21 iunie 2026. În program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc, cu oferte variate, adaptate mai multor categorii de turiști și bugete.

Cu tarife care pornesc de la 42 lei/persoană/noapte, programul „Litoralul pentru Toți” oferă variante accesibile în toate stațiunile participante:

-Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 lei pentru cazare fără masa, 90 lei cazare cu mic dejun, 253 lei cazare cu all inclusive

-Neptun Olimp, tarifele pornesc de la 48 lei, 121 lei cazare cu mic dejun și 256 lei cazare cu all inclusive;

-Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 lei pentru cazare fără masă, 102 lei cazare cu mic dejun și 261 lei cazare cu all inclusive;

-în Mamaia, tarifele pornesc de la 62 lei pentru cazare fără masă, 78 lei cazare cu mic dejun și 275 lei cazare cu all inclusive;

-în Jupiter, tarifele pornesc de la 71 lei pentru cazare fără masă, 157 lei cazare cu demipensiune și 223 lei cazare cu all inclusive;

-în Venus, tarifele pornesc de la 83 lei pentru cazare fără masă, 121 lei cu cazare mic dejun și 256 lei cazare cu all inclusive;

-în Saturn, tarifele pornesc de la 88 lei pentru cazare fără masă și 286 lei cazare cu all inclusive;

-în Costinești, tarifele pornesc de la 94 lei pentru cazare fără masa, 291 lei cazare cu all inclusive;

-în Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 122 lei pentru cazare fără masa, 160 lei cazare cu mic dejun, 318 lei cazare cu all inclusive.

Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, susțin reprezentanții federației.

Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităților participante, de la apartamente și hoteluri de 2 stele, până la unități de cazare de 5 stele.

În 2026, FPTR estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

„Litoralul pentru Toți este una dintre cele mai importante inițiative private din turismul românesc și un exemplu clar că mediul de afaceri poate construi programe durabile și utile pentru turiști.

Faptul că programul își confirmă interesul încă din primele zile arată că românii revin an de an pe litoral și îl consideră atractiv inclusiv în extrasezon.

Litoralul românesc are resurse, unități de cazare modernizate și operatori economici care investesc constant, iar această inițiativă demonstrează că turismul intern poate fi susținut prin soluții concrete, asumate de mediul privat”, declară Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută mini vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse, cu pachete care pot include, în funcție de hotel, cazare simplă, mic dejun, pensiune completă, servicii all inclusive sau acces la facilități suplimentare, potrivit Mediafax.