Trafic restricționat pe mai multe străzi din Timișoara

La solicitarea companiei Delgaz Grid și organizatorilor unui eveniment sportiv, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în câteva zone din oraș, începând de vineri, 15.05.2026.

Astfel, traficul rutier va fi închis pe strada Anul 1848, în perioada 15.05.2026 – 05.06.2026, pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale.

De asemenea, circulația rutieră va fi restricționată pe Splaiul Spiru Haret, începând din zona aleii pietonale adiacente restaurantului Grădina Bănățeană, precum și pe strada George Enescu, pe tronsonul cuprins între Splaiul Spiru Haret și strada Academician Alexandru Broja, în data de 15.05.2026, pentru o durată de 10 minute, în intervalul orar 18:00–19:00, în vederea desfășurării evenimentului sportiv „Drum and Race”.

