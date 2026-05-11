Tragedie la Reşiţa: tânăr de 27 de ani, găsit fără suflare…

Luni, 11 mai, în jurul orei 07.15, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că, într-o cabină dezafectată aflată în proximitatea stației CF Reșița Nord, s-ar afla o persoană decedată.

La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Județean de Poliţie Transporturi Caraș-Severin, pompierii din cadrul Inspectoratului Situații de Urgență Caraș-Severin și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță, decesul persoanei fiind constatat de medicul de pe ambulanță.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani, pe trupul bărbatului nefiind identificate urme vizibile de violență și nu există suspiciuni cu privire la cauzele decesului, a transmis IPJ Caraş-Severin.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.