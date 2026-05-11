Sorin Grindeanu: Le-am spus ambasadorilor că PSD nu are nicio înțelegere post-moțiune cu AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că a transmis ambasadorilor străini acreditați la București că PSD nu are nicio înțelegere politică post-moțiune cu AUR și că poziția partidului rămâne neschimbată în privința angajamentelor asumate la nivel european.

„Au dorit să clarifice eventuale scenarii post-moțiune. Au fost întrebări legate și de partea economică”, a precizat Grindeanu, luni.

Liderul PSD susține că a reiterat în fața diplomaților angajamentele convenite recent la nivel instituțional.

„Eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni, la Cotroceni și anume, lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadrul fiscal și măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană, nu comportă schimbări”.

„Indiferent de poziția PSD, că se afla la guvernare până în urmă cu două săptămâni sau că este în opoziție, sunt lucruri pentru care ne-am dat acordul. În mare, ca politici publice, există acest acord pentru lucrurile amintite și care, din perspectiva noastră, nu vor fi schimbate”, spune Grindeanu.

Grindeanu respinge acuzațiile privind o înțelege cu AUR

„Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post moțiune cu AUR, și lucrul acesta se dovedește”.

El adaugă că PSD rămâne deschis la soluții politice rapide.

„Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de președintele Nicușor Dan”, conchide Sorin Grindeanu, potrivit Mediafax.