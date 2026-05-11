Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 11 – 17 mai

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente, spectacole de teatru, vernisaje și proiecții de film gratuite.

Centrul Multifuncțional Bastion invită publicul la un eveniment dedicat comunității psihologilor. Întâlnirea îl are ca invitat special pe Teodor Voicu, președinte al Filialei Timiș a Colegiului Psihologilor din România. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate și se face pe bază de înscriere, accesând următorul link: https://forms.gle/mYHqA393b3TM2UjM8

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează, pentru iubitorii de folclor, spectacolul cursanților Școlii de Arte Timișoara, ai claselor de canto – muzică populară, coordonate de profesorii Adrian Stanca și Oana Stanca. Acompaniază Orchestra Școlii de Arte Timișoara, coordonată de profesorul Silviu Drăgan. Intrarea este liberă.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” joacă în această săptămână spectacolele „The Window”, „Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama” și „Gulliver în Țara Păpușilor”. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online, accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

LUNI, 11 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MARȚI, 12 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Exraterestrul care își dorea ca amintire o pijama”, la Conacul Mocioni, Foeni, all family, ora 10:00.

MIERCURI, 13 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 09:30;

Spectacol „The Window”, 12+, ora 17:00.

JOI, 14 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”;

Spectacol folcloric al clasei de canto – muzică populară, prof. Oana și Adrian Stanca, ora 17:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 10:00.

VINERI, 15 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 10:00.

SÂMBĂTĂ, 16 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe;

„Psihologul in context contemporan – Dialog profesional despre practica psihologică”, ora 16:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1.

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

DUMINICĂ, 17 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 11:00 și ora 13:00.

Sursa foto: Muzeul Național al Banatului/Facebook