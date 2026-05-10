Viramente PNRR pentru Banat. Mai multe orașe și comune au primit bani

Orașul Jimbolia și șase unități administrative rurale ale județului Timiș se numără printre beneficiarii primelor două sesiuni de decontări din această lună organizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în contul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, Jimbolia a încasat suma de 1,72 milioane de lei, în vreme ce comunele timișene au primit după cum urmează: Periam – 717 mii de lei, Brestovăț – 619 mii, Liebling – 571 de mii, Dumbrava – 510 mii, Uivar – 279 de mii, iar Lenauheim – 267 de mii de lei.

De asemenea, pentru unitățile administrative din Banatul de Munte s-au virat următoarele sume: municipiul Caransebeș – 1,1 milioane de lei, Ciudanovița – 879 de mii, Brebu Nou – 421 de mii, Ramna – 246 de mii, Pojejena – 179 de mii, municipiul Reșița – 174 mii, respectiv, Moldova Nouă – un rest de două mii de lei.