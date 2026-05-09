Șofer dus direct în arest, după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,50 mg/l. S-a întâmplat lângă Oțelu Roșu, unde un echipaj de poliție a tras pe dreapta, în intersecția DN 68 cu DJ 683, autoturismul condus de un bărbat de 39 de ani.

„Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a acestuia, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.“, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii au reamintit că alcoolul afectează semnificativ capacitatea de conducere, crescând timpul de reacție, reducând atenția, coordonarea mișcărilor și capacitate de apreciere a distanțelor și vitezei.

Totodată, creează o falsă stare de încredere, crescând riscul producerii de accidente grave, punând în pericol viața și integritatea corporală a conducătorului auto și a celorlalți participanți la trafic.

În legislația românească, toleranța la acest capitol este zero, condusul sub influența acestuia atrăgând consecințe contravenționale sau de natură penală.