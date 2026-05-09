Ciocnirea titanilor din rugbyul românesc: SCM Timișoara caută victoria în fața Rapidului

Etapa a VI-a a Ligii de Rugby pune față în față, la stadionul Gheorghe Rășcanu, SCM USV Timișoara și Rapid București. Partida va avea loc sâmbătă, 9 mai, ora 11:00.

Rapid este din acest sezon una dintre candidatele la calificarea în semifinale. De altfel, vișiniii ocupă locul secund, cu 15 puncte, profitând și de faptul că au un meci în plus față de echipa noastră și de Știința Baia Mare. Timișoara este a treia în clasament, cu 10 puncte.

„Nici anul trecut meciurile cu Rapid nu au fost simple, dar acum va fi și mai greu, pentru că echipa din București a făcut multe transferuri bune. A arătat deja ce poate în meciurile cu Steaua și cu Baia Mare. Când am evoluat eu acolo, partidele cu formațiile tari erau lipsite de presiune. Acum, însă, Rapid vrea să joace în semifinale și asta înseamnă o presiune în plus.” – David Trăușan, jucător de linia a doua.

Rapid este antrenată de fostul jucător și antrenor secund al Timișoarei, Stelian Burcea. Pe teren, în primul XV, se va afla și fostul mijlocaș al SCM-ului, Dănuț Jipa, iar pe bancă îl găsim pe ex-violetul Joji Sikote.

Primul XV, SCM USV: Matei, Butnaru, Țăruș, Trăușan, Iancu, Ser, Neculau (căpitan), Waisake – Archvadze, Plai, Neagu, Bucur, Chibuwe, Tiqe, Simionescu. Antrenori: Mugur Preda, Valentin Popârlan.