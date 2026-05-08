Premieră medicală la Spitalul Județean Timișoara.

O premieră medicală a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. Medicii Secției de Obstetrică-Ginecologie II au realizat cu succes prima intervenție chirurgicală ginecologică asistată robotic din istoria instituției.

Performanța marchează un salt tehnologic major pentru medicina publică din vestul țării.

Pacienta, o femeie în vârstă de 50 de ani, fusese diagnosticată recent cu o tumoră pelvi-abdominală voluminoasă. Cazul complex a impus o abordare chirurgicală radicală: histerectomie totală cu anexectomie bilaterală (îndepărtarea completă a uterului și a anexelor).

Echipa de specialiști a decis să folosească sistemul Da Vinci, cel mai avansat robot chirurgical din lume.

Tehnologia a permis chirurgilor să opereze cu o precizie milimetrică, superioară chirurgiei clasice sau laparoscopiei convenționale. Intervenția a decurs fără niciun fel de complicații.

Beneficiile tehnologiei robotice s-au reflectat imediat în starea de sănătate a pacientei.

Datorită traumei tisulare minime și a sângerării reduse, recuperarea a fost remarcabil de rapidă. Femeia a fost externată la doar 36 de ore de la finalizarea operației, fără durerile severe asociate chirurgiei deschise.

Operația de succes a fost rezultatul unei echipe multidisciplinare coordonate de prof. dr. Popa Zoran, șeful Secției Obstetrică-Ginecogie II.

„Chirurgia robotică reprezintă vârful medicinei contemporane”, a declarat prof. dr. Popa Zoran. Acesta a subliniat că tehnologia asigură durere postoperatorie redusă și reintegrare socială accelerată.

Cea mai importantă veste pentru pacienți este de natură financiară. Grație sprijinului conducerii SCJUPBT, aceste intervenții de înaltă performanță sunt decontate integral prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Femeile din România pot accesa acum această tehnologie de top în mod gratuit, direct în sistemul public. Se elimină astfel listele de așteptare lungi și costurile exorbitante din clinicile private.

Această premieră confirmă statutul Timișoarei de pol regional de excelență în medicina de urgență și transplant.