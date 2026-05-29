Messi a fost convocat în lotul Argentinei și va juca la al șaselea său Campionat Mondial.

Federația Argentiniană de Fotbal a publicat lista cu 26 de jucători incluși în lotul final pentru Cupa Mondială din 2026.

Turneul va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Atacantul Lionel Messi a fost convocat în echipa națională de mondiale pentru a șasea oară. Anterior, clubul Inter Miami din Liga Majoră de Fotbal din America de Nord (MLS) a anunțat că atacantul în vârstă de 38 de ani a suferit o entorsă musculară la piciorul stâng. Nu a fost anunțat un calendar de recuperare.

Următorii au fost, de asemenea, convocați la echipa națională:

Portari : Emiliano Martinez, Jeronimo Rulli și Juan Musso;

Fundași : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Leonardo Balerdi și Facundo Medina;

Mijlocași: Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Valentin Barco, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Ezequiel Palacios, Thiago Almada și Nico Paz;

Atacanți: Nico González, Julian Álvarez, Giuliano Simeone, Flaco López și Lautaro Martínez.

Argentina este campioana mondială en-titre.

În faza grupelor viitorului turneu, va înfrunta Austria, Algeria și Iordania.

Cu echipa națională a Argentinei, Messi a câștigat Cupa Mondială (2022) și Copa América (2021, 2024), precum și aurul olimpic (2008).

Cu 48 de trofee în palmares, Leo Messi este cel mai decorat fotbalist din istorie, potrivit Mediafax.