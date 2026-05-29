Multe dintre propunerile sindicatelor din învățământ, tratate cu reticență de Ministerul Muncii în cadrul consultării privind legea salarizării

Joi, 28 mai, au avut loc consultări între reprezentanții federațiilor din învățământ și cei ai Ministerului Muncii, legate de proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la discuții fiind prezent și ministrul interimar Dragoș Pîslaru.

Mare parte din propunerile sindicatelor pe marginea prevederilor legislative prevăzute în proiect au fost primite, însă, cu rezerve.

Astfel: salariul profesorului debutant cu studii superioare să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie, păstrarea procentului maxim de 20% al sporului acordat personalului didactic din zonele izolate, păstrarea actualelor procente ale sporului pentru predarea simultană și pentru practica pedagogică, calculul sporului de handicap prin raportare la salariul de bază deținut, nu la salariul de referință – sunt propuneri asupra cărora reprezentanții ministerului vor reflecta.

Pe de altă parte, autoritățile centrale au considerat că păstrarea majorării salariale de 10% pentru profesorii diriginți, profesori pentru învățământ primar și preșcolar, învățători și educatoare este acceptabilă, cu condiția remunerării acestei activități printr-o o sumă fixă.

O propunere admisă în integralitatea formulării ei a fost cea privind acordarea, în continuare, a majorării salariale de 15% pentru învățământ special, sub formă de spor, inclusiv pentru personalul didactic din cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională.

În schimb, indemnizația pentru titlul științific de doctor este puțin probabil să mai fie acordată.