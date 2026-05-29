CJ Timiş: 43 de milioane de lei pentru drumuri, educaţie, sport, cultură şi spaţii publice. Localităţile care primesc bani

Consiliul Județean Timiș continuă alocarea de fonduri din bugetul propriu pentru parteneriatele cu administrațiile locale.

Vineri, 29 mai, au fost semnate încă opt contracte de asociere cu primăriile din Voiteg, Șandra, Sacoșu Turcesc, Săcălaz, Periam, Deta, Cenei și Belinț. Prin aceste parteneriate, CJ Timiș alocă 43 de milioane de lei pentru proiecte locale care vizează:

* construirea unei săli de sport în comuna Voiteg;

* modernizarea infrastructurii rutiere în Şandra, Sacoşu Turcesc şi Săcălaz;

* reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea cinematografului din Periam;

* amenajarea zonei centrale Calea Victoriei și strada Înfrățirii din orașul Deta;

* realizarea unei grădinițe cu program prelungit în comuna Cenei;

* reconversia unui corp al școlii din Belinţ în afterschool.

Valoarea totală a investițiilor susținute prin aceste opt parteneriate, sumă cumulată CJ Timiș și UAT-uri, depășește 87 de milioane de lei.

Vă reamintim că, de la începutul anului, au mai fost semnate contracte cu primăriile din Remetea Mare, Moșnița Nouă, Moravița, Pișchia, Sânandrei, Dudeștii Vechi, Știuca, Foeni, Tomești, Giroc, Orțișoara, Denta, Boldur și Sânmihaiu Român.