Avansează lucrările pe șantierul Variantei de Ocolire Timișoara Vest (foto)

Avansează lucrările pe șantierul Variantei de Ocolire Timișoara Vest

Pe șantierul Variantei de Ocolire Timișoara Vest, echipele antreprenorului lucrează la decaparea stratului vegetal, la realizarea umpluturilor și stabilizarea terenului de fundare, iar echipele specializate au început relocarea rețelelor de telecomunicații, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara).

Potrivit sursei citate, alte lucrări sunt la 3 din cele 10 structuri (poduri, pasaje și podețe) de pe traseu.

În paralel, continuă cercetările arheologice realizate de Muzeul de Istorie din Satu Mare, până acum fiind închise 4 situri.

Constructorul VO Timișoara Vest, în lungime de aproximativ 14 km, cu 2 benzi pe fiecare sens și 4 noduri rutiere denivelate este NUROL İnşaat, iar DRDP Timișoara este supervizor al acestui contract derulat de CNAIR.

