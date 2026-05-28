Bărbat mort după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, în Timiș

La data de 28 mai 2026, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 592 C, în localitatea Hodoș, județul Timiș.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, se deplasa cu o trotinetă electrică pe DJ 592 C, dinspre Hodoș înspre Darova, iar la un moment dat s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă.

Din nefericire, în urma producerii evenimentului, bărbatul a fost declarat decedat de către echipajul medical sosit la fața locului.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.