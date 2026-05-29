Incendiu la un autotren pe autostrada A1, în Timiș. Transporta piese auto (video)

Incendiu la un autotren pe autostrada A1, în Timiș. Transporta piese auto
Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină, în jurul orei 02:30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren pe A1, km 469 (sens de mers Timișoara-Lugoj).
La locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului Lugoj si Punctului de Lucru Topolovățu Mare și o autocisternă de 30.000 l, din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara.
La sosirea echipajelor la locul evenimentului s-a constatat că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la semiremorcă.
Capul tractor a fost decuplat (si nu este afectat de flăcări).
Autotrenul transporta piese auto.
Nu se înregistrează victime.