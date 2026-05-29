Primăria Timișoara pregătește extinderea serviciilor sociale din oraș

Primarul Dominic Fritz propune Consiliului Local achiziționarea unui imobil care va fi folosit pentru diversificarea serviciilor sociale din Timișoara.

Imobilul, situat pe strada Ioan Inocențiu Micu Klein, nr. 25-27, are o suprafață de peste 1.000 de mp și se află în vecinătatea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein”.

În acest spațiu, municipalitatea, prin Direcția de Asistență Socială, va putea dezvolta noi programe dedicate persoanelor vârstnice și celor aflate în situații vulnerabile, inclusiv servicii de îngrijire paliativă de tip „hospice”.

„În ultimii 5 ani, am consolidat și extins în mod constant serviciile sociale din Timișoara, inclusiv prin colaborarea cu furnizorii de servicii sociale, pentru ca oamenii care traversează perioade dificile să beneficieze de sprijin și condiții de viață cât mai bune. Achiziționarea acestui imobil ne va permite să dezvoltăm în continuare serviciile dedicate seniorilor vulnerabili și să răspundem mai bine nevoilor acestora”, spune primarul Dominic Fritz.

În Căminul „Inocențiu M. Klein” sunt îngrijite peste 70 de persoane vârstnice anual, care beneficiază de servicii adaptate nevoilor lor.

Noile spații vor permite servicii extinse și sprijin pentru persoanele aflate în nevoie, de la servicii de cazare și asistență zilnică, până la îngrijire medicală și suport pentru pacienți cu boli grave.

Astfel, suprafața permite amenajarea unei secții de îngrijiri paliative cu 20 de paturi, dedicate pacienților aflați în stadii avansate de boală, unde accentul este pus pe sprijinul acordat atât bolnavilor, cât și familiilor acestora.

Îngrijirea se concentrează pe prevenirea și reducerea suferinței, prin controlul durerii și oferirea de sprijin medical, emoțional și social.

Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Municipiului Timișoara pentru achiziția imobilului va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara într-o viitoare ședință de plen.