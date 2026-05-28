Remorca unui autotren încărcat cu frigorifice a fost distrusă de un incendiu pe autostrada A1 (video)

Remorca unui autotren încărcat cu frigorifice a fost distrusă de un incendiu pe autostrada A1

Joi, în jurul orei 17:25, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren pe A1, km 459 (sens de mers Timișoara-Deva).

De urgență s-au deplasat la locul evenimentului trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului Lugoj si Punctului de Lucru Topolovățu Mare, precum și o autocisternă de 30.000 l, din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara.

La sosirea echipajelor la s-a constatat că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la semiremorcă. Capul tractor a fost decuplat, nefiind afectat de flăcări.

Semiremorca era încărcată cu frigorifice și a fost distrusă de foc.

Potrivit primelor cercetări ale specialiștilor ISU Timiș, incendiul s-a produs, cel mai probabil, ca urmare a avarierii mecanice a frigiderelor și eliberării de agent frigorific inflamabil, urmată de aprinderea vaporilor de către o scânteie electrică/electrostatică.