SCM USV Timișoara joacă la Gura Humorului

Rugbiștii bănățeni au plecat joi, la prima oră, spre Gura Humorului, pentru meciul din etapa a noua cu echipa locală nou-promovată în elită.

Jocul va avea loc vineri, 29 mai, cu începere de la ora 11.

SCM USV Timișoara se află pe locul secund al clasamentului, cu 24 de puncte (din șase partide), în timp ce gazdele sunt pe poziția a șaptea (ultima a clasamentului), fără nici un punct.

Va fi un duel între frații Vasilovici: Sebastian (23 de ani), talonerul echipei din orașul de pe Bega, îl va întâlni pe Narcis (19 ani), mijlocașul formației din Gura Humorului.

„Aștept cu nerăbdare partida. Se joacă la mine acasă și vor fi pe stadion toată familia, prietenii, vecinii.

A fost o onoare pentru mine să joc cu fratele meu, la meciul din tur. M-aș fi bucurat să evoluăm în aceeași echipă, dar dacă nu s-a putut…

Îl așteptăm pe cel de-al treilea frate, Teodor, care are opt ani și joacă deja de doi ani. Poate reușim atunci să ne reunim în aceeași echipă”, a declarat talonerul Sebastian Vasilovici.

În tur, SCM USV Timișoara s-a impus cu scorul de 90-3. După partida de vineri, campionatul se va înterupe pentru acțiunile echipei naționale.

Opt jucători de la formația pregătită de Mugur Preda – Eduard Matei, Sebastian Vasilovici, David Trăușan, Vlad Neculau, Daniel Plai, Tevita Manumua, Tiqe Iliesa și Ovidiu Neagu – vor pleca la reprezentativa România A, pentru un turneu în Africa de Sud.

